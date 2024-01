ROCK MY MOVIE ALHAMBRA Paris, lundi 4 mars 2024.

ROCK MY MOVIERock My Movie, les plus grands thèmes du cinéma en version Rock !Plus qu’un concert exceptionnel, un véritable show mêlant magie, écran géant et jeux de lumières !Les artistes du Paris Rock Orchestra vous feront revivre les thèmes iconiques des bandes originales de votre vie : Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, Retour vers le Futur, James Bond, Jurassic Park, Indiane Jones, Mission Impossible, Le Parrain, L’Exorciste, Saw, Les Dents de la Mer, Les Choristes, La Soupe aux Choux, La Folie des Grandeurs, Le Professionnel.Rock My Movie est le spectacle pour toute la famille et toutes les générations de Cinéphiles, Rockers, Geeks, Pirates, Sorcières, Aventuriers et Extra-Terrestres !Vous n’avez jamais vu ce que vous allez entendre.8 artistes en scène :Violon : Olivia Gabor – Guitar : Jérémy Quentin – Piano : Florian Bonne – Basse : Sonny Bellonie – Guitare : Théo Moyen – Batterie : Léo Godart – Claviers : Axel Hurard – Voix : Rose de MorganDurée: 1h30Auteur : Florian BonneMise en scène : Gwen AduhDirecteur Musical : Léo GodartCoproduction : THE MUSIC COMPAGNY et Ki M’aime Me Suive

Tarif : 17.00 – 49.10 euros.

Début : 2024-03-04 à 20:00

Réservez votre billet ici

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris 75