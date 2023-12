BATTLE BEAST ALHAMBRA Paris, 9 février 2024, Paris.

Célèbre pour leurs concerts énergiques, leurs refrains incroyablement accrocheurs et son étrange sens de l’humour, Battle Beast sont promis à la gloire. En tête des charts finlandais pour la quatrième fois consécutive et dans le TOP 10 en Allemagne avec leur album Circus of Doom , le groupe originaire d’Helsinki est plus fort que jamais.Depuis qu’ils ont remporté deux concours majeurs en 2010, Battle Beast n’a pas chômé sur la route.Au fil des ans, les fans du monde entier ont appris à aimer leur combinaison explosive de guitares déchirantes, de claviers symphoniques et de la voix unique de la chanteuse Noora Louhimo.Venez passer un moment unique à l’Alhambra, le 9 février 2024 !

Tarif : 34.50 – 34.50 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris