ESSAI ALHAMBRA Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Après une première date sold out, Essaï revient le 27 janvier à l’Alhambra pour une nouvelle date. Préparez-vous à une expérience musicale qui vous fera décoller.Après avoir travaillé pour de nombreux artistes en France et aux États-Unis, EssaÏ nous présente son tout nouvel album aux sonorités Pop et Soul. Plongez dans ses mélodies touchantes et ses rythmes puissants aux sonorités urbaines.Accompagné de ses musiciens et de la chorale gospel GLH, il fera grimper la température et interprétera entre autres son dernier single « SANS TOI », disponible sur toutes les plateformes. Essaï est un artiste aux multiples facettes, compositeur pour Amel Bent, Jenifer, Emmanuel Moire… ou encore arrangeur pour Michel Legrand. Représentant de l’Arménie à l’Eurovision en 2015, ou Jury d’émissions TV sur CBS aux USA. Essaï collabore avec la Motown et Kerry Gordy à Los Angeles sur de nombreuses productions musicales.

Tarif : 24.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 18:30

Réservez votre billet ici

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris 75