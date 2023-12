ROCKET SONGS ALHAMBRA Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Rocket Songs est une balade intimiste au cœur de la carrière et de la vie de Sir ELTON JOHN.Bruno Fit, passionné par l’artiste anglais depuis plus de 30 ans est accompagné du pianiste Vincent Hoefman qui a créé les arrangements musicaux spécialement pour des versions piano/voix.Il chante et raconte les plus grands succès de l’artiste, mais pas seulement, notamment au cours de medleys originaux et même de quelques versions Françaises.Au cours de ce spectacle original et chaleureux, les artistes évoquent toutes les facettes du personnage et retracent son parcours à travers de nombreuses anecdotes personnelles parfois enrichies de quelques surprises…Une création unique en son genre !ÉQUIPE ARTISTIQUEAvec Bruno FIT, Vincent HOEFMANChant, récit et scénographie : Bruno FitPiano et arrangements : Vincent HoefmanConception lumières et vidéo : Patrice Deuze et Olivier Soliveret

Tarif : 22.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 19:00

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris