RAMY YOUSSEF ALHAMBRA Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Ramy Youssef est un créateur, acteur, producteur, réalisateur et humoriste égypto-américain primé qui apporte sa voix et son point de vue singuliers à ses récits. Youssef a créé, produit, réalisé et joué dans la série à succès Ramy sur Hulu, inspirée de sa propre expérience et centrée sur un musulman égypto-américain de première génération qui vit une expérience spirituelle.Il est inspiré de sa propre expérience, centrée sur un musulman égypto-américain de la première génération qui entreprend un voyage spirituel dans son quartier politiquement divisé du New Jersey. Il a remporté un Golden Globe® en 2020 pour Ramy dans la catégorie Meilleure performance d'un acteur dans une série télévisée – musicale ou comique .Mais également Emmy Awards® dans les catégories Meilleur acteur principal d'une série comique et Meilleure réalisation d'une série comique pour la deuxième saison de Ramy . Il a également remporté le Peabody Award pour la série. La troisième saison de la célèbre série Ramy de Youssef a été diffusée pour la première fois le 30 septembre 2022.Youssef a également été nommé pour un Critics' Choice Award et un Writers Guild Award pour sa comédie spéciale d'une heure sur HBO Ramy Youssef : Feelings , produite par A24.Youssef est co-créateur et producteur exécutif de la nouvelle série de Netflix Mo , une série semi-autobiographique inspirée de la vie d'Amer en tant que femme réfugiée palestinienne ayant grandi à Houston. La premièrea été diffusée pour la première fois en août 2022. La série a remporté le Gotham Award de la meilleure série de moins de 40 minutes et a été reconnue par AFI comme l'un des meilleurs programmes de télévision de l'année.Au cinéma, Youssef jouera également aux côtés d'Emma Stone, de Willem Dafoe et de Mark Ruffalo dans le très attendu film POOR THINGS de Yorgos Lanthimos pour Searchlight, qui fera ses débuts en 2023.

Tarif : 28.50 – 39.50 euros.

Début : 2024-01-10 à 21:30

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris 75