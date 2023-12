LES NORMALES ALHAMBRA Paris, 29 décembre 2023, Paris.

LES NORMALES Les Normales enfin sur scène !Suivis par près d’1 million de personnes sur les réseaux sociaux, les Normales débarquent enfin sur scène.Kevin, Alicia et Romain, complices de théâtre depuis 10 ans, vous transporteront dans leur l’univers punchy, percutant et hilarant que vous aimez dans leurs vidéos. Sur scène, ils remontent le temps, les grandes étapes de leur vie, des échecs aux succès en passant par leur rencontre… Les Normales n’auront bientôt plus de secrets pour vous !Parodies de films, personnages hauts en couleur, chansons revisitées, vannes réglées au millimètre, tous les moyens sont bons pour rire d’eux même et du monde qui les entoure. Soyez sûrs d’une chose : personne n’est épargné. Si vous aimez rire, ce spectacle est fait pour vous ! Si vous n’aimez pas rire, changez de comportement, c’est important.

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 19:00

Réservez votre billet ici

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris