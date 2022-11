Budapest Klezmer Band Alhambra, Genève (74)

30 – 20 – 10 chf

À l'origine, en Europe de l'Est les klezmorim étaient des musiciens itinérants qui jouaient de la musique de danse lors des mariages. Ils se sont nourris des musiques des pays qu'ils traversaient, dans lesquels ils ont aussi laissé des influences… Au cours des générations successives de nombreuses transcriptions et arrangements de la musique d'origine ont été créés, dans des performances orchestrales divertissantes et virtuoses… Ce qui a fait du klezmer un genre particulier, c'est sa flexibilité – il est plein d'humour et de verve.

Budapest Klezmer Band
Dimanche 20 novembre 2022, 17h00
Alhambra, Genève
10, Rue de la Rôtisserie, 1204 Genève
30 – 20 – 10 chf

2022-11-20T17:00:00+01:00

2022-11-20T19:00:00+01:00

