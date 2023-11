SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX Alhambra Genève, 24 mai 2024, Genève.

SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX Vendredi 24 mai 2024, 20h00 Alhambra De CHF 62.10.- à CHF 92.50

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox – THE 10 TOUR

L’idée est née en 2014 quand le pianiste Scott Bradlee décide d’inviter un collectif de musicien·nes pour jouer dans le sous-sol de son appartement new-yorkais. Depuis, Postmodern Jukebox s’est imposé comme un phénomène « viral » reconnu partout dans le monde. Véritable « machine à remonter le temps » musicale, le groupe réinvente tout aussi bien des tubes des temps modernes que des hits pop emblématiques de ces dernières décennies dans des genres classiques comme le jazz des années 20, le swing, le doo-wop ou encore le motown.

En réunissant sur scènes une troupe formée de chanteur·ses, danseur·ses et d’instrumentistes de talent, Postmodern Jukebox donne vie à un show musical haut en couleurs et emporte le public dans son univers pétillant, nostalgique et entraînant. Pensez « The Great Gatsby » rencontre « Sinatra at the Sands » et « Back! … To the Future » !

2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T22:00:00+02:00

