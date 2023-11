FANFAREDULOUP : Do the Reggae Alhambra Genève, 25 avril 2024, Genève.

La Fanfareduloup présente une création festive et grand public pour deux soirées consacrées au reggae, en compagnie du chanteur, producteur et multi instrumentiste de génie Roberto Sánchez, et du backing band genevois The 18th Parallel, ayant joué avec les plus grandes légendes du reggae jamaïcain.

Les souffleurs de la FanfareduLoup et Roberto Sánchez seront accompagnés de deux sections rythmiques, l’une spécialisée dans le reggae et l’autre spécialisée dans les musiques improvisées et le jazz.

Le résultat sera une cohabitation entre un excellent concert de reggae roots comprenant de grands musiciens de cette musique et l’univers improvisé et spontané de la FanfareduLoup.

Comprenant des arrangements spéciaux pour cette configuration en « allez/retour », le répertoire sera constitué de grands classiques du reggae et de compositions originales.

Roberto Sánchez chant, live dub

The 18 th Parallel :

Antonin Chatelain batterie

Stan Breynaer basse électrique

Mathias Liengme claviers

Léo Marin guitare électrique et choeurs

Yves Cerf saxophone tenor

Aina Rakotobe (saxophone baryton /alto)

Ian Gordon Lennox trompette

William Jacquemet trombone

Monica Esmerode cor

Thomas Florin piano, claviers, trompette

Christian Graff guitare

Massimo Pinca contrebasse

Aida Diop percussion

Horaires :

Portes/billetterie/bar : 19h00

Ouverture de la salle : 19h30

Concert : 20h00

Contact :

+41 079 244 48 58

Du mardi au vendredi de 10h à 16h

CONTACT@FANFAREDULOUP.CH

HTTPS://FANFAREDULOUP.CH/

