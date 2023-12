LALA&CE Alhambra Genève, 30 mars 2024, Genève.

LALA&CE Samedi 30 mars 2024, 20h00 Alhambra Debout : CHF 35.- / Debout Galerie : CHF 42.- / Assis : CHF 45.- / Assis gold : CHF 55.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

LALA&CE

Versatile et inattendue, la rappeuse franco-ivoirienne ne ressemble définitivement à personne. Bousculant les codes musicaux et déconstruisant les rôles attendus, elle met au jour une personnalité posée, androgyne et sensuelle, entièrement mise au service de morceaux truffés d’énergies hybrides.

Comme sur son tube « Show me love », les mélodies se marient au ralenti sous le spectre d’harmonies autotunées constamment sur le fil du rasoir entre mumble-rap, rythmiques afrobeat et intensités R&B.

Horaires :

Portes : 19h00

Concert : 20h00

Renseignements (organisateur) :

www.antigel.ch

Tél. +41 22 575 87 15

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/fr/event/lala-ce-salle-de-lalhambra-18019619/ »}] [{« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

DR