THE WOOHOO Mercredi 27 mars 2024, 20h00 Alhambra De CHF 28.- à CHF 38.-

The Woohoo est un duo pop folk formé en 2022 par Valérie Martinez et Zep, qui troque ses crayons pour une guitare.

Depuis leur premier single «Baby Please», le duo a composé et enregistré une quinzaine de titres, dont 6 avec le groupe Cocoon, à Bordeaux.

L’album sortira en mars prochain, à l’occasion du concert à l’Alhambra.

Pour cet événement, ils seront accompagnés par Christophe Calpini, Christophe Bugnon et Julien Dinkel.

https://www.thewoohoomusic.com

https://www.youtube.com/@Thewoohoostudio

Association de soutien à la musique vivante

Rue Vautier 13

1227 Carouge

022 307 10 48

prod@asmv.ch

2024-03-27T20:00:00+01:00 – 2024-03-27T22:30:00+01:00

DR