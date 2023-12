ESTAS TONNE – FUSION SPRING TOUR 2024 Alhambra Genève, 26 mars 2024 18:30, Genève.

Dans tous les pays du monde, dans les sociétés, structures et traditions culturelles les plus diverses, Estas Tonne attire les gens comme un aimant – un phénomène !

Estas Tonne a déjà émerveillé des millions de personnes et beaucoup sont touchées au plus profond d’elles-mêmes par l’intensité de sa musique.

Les mots ne suffisent pas à décrire la musique d’Estas Tonne, il faut simplement en faire l’expérience !

Le voyage sonore d’Estas Tonne nous invite à nous immerger dans une expérience musicale plus profonde qui a le potentiel de nous donner de nouvelles perspectives sur nous-mêmes et sur la vie.

Façonné et influencé par ses nombreuses années musicale d’errance à travers les continents, les villes et les rues de notre monde, Estas Tonne a développé un style de guitare unique, caractérisé par une symbiose harmonieuse d’éléments divers : des sons délicatement sensibles aux séquences virtuoses incroyablement magiques.

En mars 2024, Estas Tonne se produira dans 3 villes suisses pour partager son art avec nous.

Venez profiter de ce moment inoubliable dans l’une des belles salles de ces villes : Saint-Gall – Tonhalle, Zurich -Kongresshaus, Genève – Alhambra.

Horaires :

Portes: 18:30 h

Début: 19:30 h

Fin: 22:00 h

Plus d’informations et contact de l’organisateur :

https://universalsounds.ch

https://universalsounds.ch/estas-tonne-ge-2024/

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T19:30:00+01:00 – 2024-03-26T22:00:00+01:00

DR