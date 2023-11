FESTIVAL VOIX DE FÊTE : TIKEN JAH FAKOLY + SANKOUM & MBAR NDIAYE Alhambra Genève, 22 mars 2024, Genève.

FESTIVAL VOIX DE FÊTE : TIKEN JAH FAKOLY + SANKOUM & MBAR NDIAYE Vendredi 22 mars 2024, 20h00 Alhambra De CHF 38.- à CHF 55.-

TIKEN JAH FAKOLY

Tiken Jah Fakoly, étoile du reggae africain, brille par ses disques d’or et ses prestigieuses récompenses.

Artiste engagé, il électrise les foules d’Afrique, d’Europe et du Canada. Après une tournée mondiale, Tiken revient, en acoustique, avec des mélodies traditionnelles d’Afrique de l’ouest, offrant un voyage à travers vingt-cinq ans de sa musique.

Un retour poétique, une œuvre sublimée dans l’intimité.

SANKOUM CISSOKHO ET MBAR NDIAYE / Les Griots du Sénégal

Sankoum Cissokho et Mbar Ndiaye, héritiers des griots du Sénégal, tissent des épopées mandingues. Sankoum, descendant du « roi de la kora », et Mbar, maître-conteur-percussionniste, unissent leurs arts ancestraux. Dans leur musique, la mémoire collective vibre, résonnant avec l’âme de l’Afrique. Ce duo suisse illumine les scènes de leur patrimoine vibrant, toujours fidèles à la richesse de leurs traditions.

Renseignements (organisateur) :

+41223071048

prod@asmv.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

©Youri Lenquette