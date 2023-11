FESTIVAL VOIX DE FÊTE : DIONYSOS Alhambra Genève Catégorie d’Évènement: Genève FESTIVAL VOIX DE FÊTE : DIONYSOS Alhambra Genève, 21 mars 2024, Genève. FESTIVAL VOIX DE FÊTE : DIONYSOS Jeudi 21 mars 2024, 20h00 Alhambra De CHF 34.- à CHF 49.- DIONYSOS

L’Extraordinarium 15 ans que nous rêvions qu’il revienne embraser la scène du festival.

Dionysos fait partie de ces groupes qui laisse une trace indélébile chez ceux qui ont eu la chance d‘assister à l’un de ses concerts. Quel honneur, quel bonheur, dès lors, d’accueillir ce groupe mythique pour fêter, avec lui, 30 ans d’une carrière époustouflante. Plus qu’un concert, Dionysos va nous offrir un véritable spectacle de rock’n’roll à 360 degrés, revisitant l’univers de personnages qui ont écrit l’histoire du groupe. Vous découvrirez alors comment le Jack de la Mécanique du Cœur est devenu le Giant Jack de Monsters in love.

Le retour du Jedi aura-t-il bien lieu ? Vous le saurez en visitant l’Extraordinarium de Dionysos. Renseignements (organisateur) :

+41223071048

+41223071048
prod@asmv.ch
Alhambra
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève

