FESTIVAL VOIX DE FÊTE : JULIETTE + HECTOR OU RIEN Mercredi 20 mars 2024, 20h00 Alhambra De CHF 34.- à CHF 49.-

JULIETTE

Dans un spectacle intime, Juliette attendait ses complices musiciens, mais le hasard s’en mêle. La scène suivante révèle une réalité bouleversante : le confinement. Cloîtrés, que joueront-ils ? Où naîtra l’inspiration ? Les bières suffiront-elles ? L’œil, désormais tourné vers l’intérieur, redécouvre le quotidien. Des récits d’escaliers, de souvenirs, d’enfermements. Mais surtout, d’une liberté retrouvée en confinement. Le rire et la nostalgie se mêlent, et Juliette chante l’inattendu.

HECTOR OU RIEN

Il arrive en traînant des pieds, grogne un peu contre un câble qui fait des noeuds, trébuche sur ses textes et s’étonne de trouver un autre musicien sur le plateau. Hector avait décidé de monter seul sur scène pour ce concert en duo et il ne le regrette presque pas encore. Car entre ses histoires touchantes et quelques mensonges maladroits, il a trouvé le parfait prétexte pour chanter quelques chansons, vibrantes et drôles, où l’on trouve le texte au premier plan. C’est lui qui a écrit cette description. Il est très beau aussi.

Renseignements (organisateur) :

+41223071048

prod@asmv.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T23:00:00+01:00

