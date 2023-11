FESTIVAL VOIX DE FÊTE : PHANEE DE POOL + NACH Alhambra Genève, 19 mars 2024, Genève.

PHANEE DE POOL

Phanee de Pool, voix audacieuse aux textes ciselés, colore la scène de sa pop inventive.

Avec son 3e album « ALGORYTHME », arrangé par Étienne Champollion, elle défie l’IA en musique.

Vibrante de scènes suisses aux contrées lointaines, récompensées par des prix prestigieux, elle envoûte avec sa guitare et ses lopes. Entre slam et mélodie, entre autodérision et poésie, elle et le Pocket Symphonik tissent des rêves musicaux, où les notes défient la technologie pour que chaque spectacle devienne une révolte joyeuse et ludique.

NACH

NACH, c’est Anna Chedid. Chedid, comme Louis, ou -M-atthieu.

Sauf qu’il ne s’agit là ni de Louis, ni de Matthieu. NACH, c’est NACH. Dès ses huit ans, guidée par un cahier rouge et un stylo plume, elle tisse des mots en mélodies. Trois albums dévoilent son art : « Nach », éclat pop, « L’Aventure », voyage de l’âme, et « Piano-voix », douce émotion.

Son dernier chef-d’œuvre, « Peau Neuve », est un hymne personnel, né d’une retraite créative en montagne, où elle devient arrangeuse, réalisatrice et productrice de ses rêves.

