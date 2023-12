RECLUSES FESTIVAL #5 : THE EXPLOITED + LION’S LAW + LES BINCHE BOYS Alhambra Genève, 16 mars 2024 18:35, Genève.

RECLUSES FESTIVAL #5 – 16 mars 2024

Après plusieurs éditions SOLD OUT, le festival revient en mars, à l’Alhambra, cette salle mytique que tu as découvert ou redécouvert avec le Recluses fait son Ska, en octobre passé.

La cinquième édition du Festival se déroulera sur deux soirs, les vendredi et samedi 15 et 16 mars à L’Alhambra, à deux pas de l’Usine et du Palladium, en plein centre de Genève.

Un super pass 2 jours est disponible en nombre limité.

La programmation du vendredi 16 mars 2024 :

The Exploited

Lion’s Law

Les Binche Boys

Tarifs :

Pass 1 jour 28 CHF Jeune -25 ans : 25 CHF

Pass 2 jours 49 CHF (soit 24.50 CHF par soir)

Frais de prélocs inclus.

Enfants moins de 12 ans gratuit.

Attention places limitées/réservations conseillées.

Billetterie et renseignements sur www.reclusesfest.ch

Ouverture des portes 19h

Début des concert 19h35

Pas de fascistes, pas de sexistes.

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T19:35:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

