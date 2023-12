KOMMUNA LUX Alhambra Genève, 10 mars 2024 16:00, Genève.

KOMMUNA LUX Dimanche 10 mars 2024, 17h00 Alhambra De CHF 10.- à CHF 30.- CHF

KOMMUNA LUX

À Odessa, les gens se retrouvent. À Odessa, tous rient et chantent ! »

Ces paroles tirées d’un ancien refrain sont confirmées par les musiciens de Kommuna Lux, avec leur style propre appelé « Odessa Gangsta Folk », qui regroupe la musique klezmer palpitante et les chansons folkloriques des gangsters de leur ville natale.

La ville portuaire d’Odessa, multiculturelle, a toujours été une source d’inspiration majeure pour les musiciens, les écrivains, les cinéastes et les artistes tels qu’Alexandre Pouchkine, Nikolaï Gogol, Scholem Alejchem ou Isaak Babel, qui se sont sentis attirés par l’esprit libéral et le climat méditerranéen de cette ville.

La grande tolérance des Odessites, leur mode de vie décontracté et leur sens de l’humour très particulier ont toujours été mentionnés.

La métropole est mondialement connue pour son importante vie juive et pour être le berceau de la chanson russe en tant que genre indépendant, des chansons créées il y a plus de 100 ans à Odessa, par des chanteurs et compositeurs renommés tels que Leonid Utjossow, Arkadi Sewerny ou Aaron Lebedeff.

Tous les musiciens de Kommuna Lux sont des fils d’Odessa, la célèbre perle de la mer Noire, et se sont retrouvés autour de 2014, début de nombreuses aventures excitantes pour ce gang de rue équipé d’instruments de musique au lieu de couteaux.

Leurs représentations sauvages dans les arrière-cours du quartier juif de Moldavanka, attiraient comme des aimants le voisinage pour des soirées joyeuses sans fin.

À cette époque, nombreux ont été surpris de voir ces gangsters faire de la musique sur le célèbre marché aux poissons de la ville de Privoz, ou dans la vieille ligne numéro 5 du tramway en bois, ou encore sur la promenade du boulevard Primorsky et sur les bateaux à bascule rouillés de la plage populaire de Lustdorf…

Bagrat Tsurkan – chant

Vitya Kirillov – guitare

Oleg Vasianovych – accordéon

Vladimir Gitin clarinette

Andrey Okramovych – trompette

Yaroslav Besh – trombone

Sergey Poltorak – batterie

https://www.amj.ch/WPR240310.html

Horaires :

16h00 : ouverture des portes

17h00 : concert

Renseignements / Réservations (orgaisateur) :

AMJ association – contact

Téléphone : 076 226 96 92

e-mail : amj@amj.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/elnxw7qKyR/event/1095816 »}] [{« link »: « https://www.amj.ch/WPR240310.html »}, {« link »: « mailto:amj@amj.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T19:00:00+01:00

2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T19:00:00+01:00

@Vasiliy_Galushkin.