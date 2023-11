FANFAREDULOUP : Dire la Ville Alhambra Genève, 7 mars 2024, Genève.

FFL – Dire la Ville

Nous allons Dire la Ville en musique et en mots, en oratorio et en

cantate.

Nous allons composer des paysages sonores autour, sur ou sous

les textes des jeunes comédien·es de l’Atelier 1.

Nous allons chanter et jouer les compositions de Sylvain Fournier et d’autres de notre cru.

Nous allons improviser sauvagement et tendrement avec toutes ces voix

et ces instruments.

Ce projet, qui mêle une vingtaine de musicien·nes et comédien·nes à une

quarantaine de jeunes et moins jeunes amateurs, a l’ambition d’être

savant, pointu, avant-gardiste et aussi populaire, sans barrières,

chaleureux et drôle.

Nous renouons ainsi avec un des aspects de laFanfareduLoup que nous chérissons : le grand charivari

intergénérationnel et impertinent !

FanfareduLoup :

Avec l’Atelier 1 du Théâtre Spirale et le Chœur Ouvert emmenés par Michele Millner

Sylvain Fournier: percussions

Sandro Rossetti: contrebasse

Sylvain Sangiorgio: guitare

Michele Millner, Naïma Arlaud et Noé Forissier: voix

Horaires :

Portes/billetterie/bar : 19h00

Ouverture de la salle : 19h30

Concert : 20h00

Contact :

+41 079 244 48 58

Du mardi au vendredi de 10h à 16h

CONTACT@FANFAREDULOUP.CH

HTTPS://FANFAREDULOUP.CH/

