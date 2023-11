ROUNHAA Alhambra Genève Catégorie d’Évènement: Genève ROUNHAA Alhambra Genève, 2 mars 2024, Genève. ROUNHAA Samedi 2 mars 2024, 20h00 Alhambra Debout : CHF 35.-/ Assis/debout : CHF 38.- / Assis : CHF 41.-

Assis carré or : CHF 49.- ROUNHAA : Première signature du label Sublime, Rounhaa a su affirmer un ADN artistique électrisant au travers de son projet MÖBIUS.

D’origine marocaine et martiniquaise, l’artiste jouit d’une rare versatilité lui permettant d’aborder des styles différents : du spleen sur des nappes de pianos à la nostalgie d’un amour contrarié sur des productions synthétiques, le rappeur se laisse aller à ses envies, sans concession sur la précision de sa musique.

A 23 ans, Rounhaa est un artiste de son époque ; en attestent ses collaborations avec des artistes tels que Gio, J9UEVE ou encore Luther, avec qui il signe le crépusculaire baume, produit par LUCASV.

Proche de sa musique, il l’est aussi de son public : son énergie sur scène (Grunt Festival, Les Ardentes, première partie de la tournée de Disiz) emporte et captive naturellement la foule pour créer une atmosphère magnétique. Ouverture des portes : 19h

