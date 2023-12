Swans + Maria W Horn Alhambra Genève, 24 février 2024, Genève.

Swans + Maria W Horn Samedi 24 février 2024, 19h30 Alhambra Plein tarif : CHF 55.- / Tarif réduit : CHF 50.- / Tarif jeune : CHF 40.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 30.- / Tarif festivalier·ère : CHF 30.-

Rendez-vous le samedi 24 février à 19h30 pour le concert de Swans + Maria W Horn à l’Alhambra.

Le combo Swans, mené par l’énigmatique frontman Michael Gira, n’a jamais cessé de prendre le public par surprise au fil de seize albums atomisant les formats attendus. Oscillant librement entre rock aventureux, no-wave, post-rock et noise, l’esthétique globale du groupe tire toujours vers les teintes les plus obscures, même sous le spectre de compositions plus harmoniques et innovantes. Une colorimétrie foncièrement sombre, dominée par les textes d’un Gira habité, intense et imprévisible. En d’autres termes, une expérience unique et culte dont vous en sortirez différent.es.

Avec comme invitée spéciale : Maria W Horn.

Ouverture des portes à 18h30.

Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204

@Susan Moss