FESTIVAL ANTIGEL : CHARLIE CUNNINGHAM Alhambra Genève, 22 février 2024, Genève.

FESTIVAL ANTIGEL : CHARLIE CUNNINGHAM Jeudi 22 février 2024, 19h30 Alhambra Plein tarif : CHF 39.-/ Tarif réduit : CHF 34.- / Tarif jeune : CHF 30.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 22.- / Tarif festivalier : CHF 19.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T19:30:00+01:00 – 2024-02-22T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-22T19:30:00+01:00 – 2024-02-22T23:30:00+01:00

CHARLIE CUNNINGHAM

Chant à fleur de peau, délicatesse des compositions et mélodies enivrantes. L’auteur-compositeur britannique ne semble jamais autant à l’aise que lorsqu’il se déleste des artifices, dans une atmosphère de calme et de recueillement propice à la contemplation.

Composé pendant le confinement, Frame est un diamant d’émotion livré à l’état brut.

Ce qui impressionne le plus chez Charlie Cunningham, c’est sa capacité à se livrer à nu sous le spectre d’un mariage harmonieux entre pudeur et sincérité.

Horaires :

Portes : 19h30

Concert : 20h30

Renseignements (organisateur) :

www.antigel.ch

Tél. +41 22 575 87 15

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1095933/ »}] [{« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

@Sebastian Madej_