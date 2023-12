Nick Mulvey Alhambra Genève Catégorie d’Évènement: Genève Nick Mulvey Alhambra Genève, 17 février 2024, Genève. Nick Mulvey Samedi 17 février 2024, 19h30 Alhambra Plein tarif : CHF 39.- / Tarif réduit : CHF 34.- / Tarif jeune : CHF 30.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 22.- / Tarif festivalier·ère : CHF 19.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

17 février 2024, 19h30 - 23h00

Rendez-vous le samedi 17 février à 19h30 pour le concert de Nick Mulvey à l'Alhambra.

Nick Mulvey est incontestablement détenteur d'une formule magique, lui permettant de sublimer des références folk classiques – de Bob Dylan à Nick Drake – en les mêlant à des influences plus vastes, des sonorités hispaniques à la musique des touaregs. Un goût de l'hybride parfaitement maîtrisé dans des compositions épurées saupoudrées de world music, canalisé sous le timbre d'une voix sereine, douce et délicate.

Ouverture des portes à 18h30.

Alhambra
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève

