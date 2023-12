FESTIVAL ANTIGEL : FLAVIEN BERGER + Lola Bastard Alhambra Genève, 16 février 2024, Genève.

FESTIVAL ANTIGEL : FLAVIEN BERGER + Lola Bastard Vendredi 16 février 2024, 19h30 Alhambra Plein tarif : CHF 37.- / Tarif réduit : CHF 32.-/ Tarif jeune : CHF 28.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 20.- / Tarif festivalier : CHF 15.-

FLAVIEN BERGER

Architecte sonore de talent, Flavien Berger développe ses premières installations, bandes originales et projets vidéo avec le collectif Sin.

Il sort un premier album remarqué en 2015 (Léviathan) avant de récidiver en 2017 (Contre-Temps).

Son talent et son univers unique en son genre lui valent des collaborations en compagnie de Rone, Pomme, Etienne Daho et Etienne Jaumet. En 2023,

Dans Cent Ans vient clore une trilogie d’albums exploratoires liés au temps et à la musique.

En première partie : Lola Bastard

Horaires :

Portes : 19h30

Concert : 20h30

Renseignements (organisateur) :

www.antigel.ch

Tél. +41 22 575 87 15

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50

@Ines Karma