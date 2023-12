Flavien Berger Alhambra Genève, 16 février 2024, Genève.

Flavien Berger Vendredi 16 février 2024, 19h30 Alhambra Plein tarif : CHF 37.- / Tarif réduit : CHF 32.- / Tarif jeune : CHF 28.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 20.- / Tarif festivalier·ère : CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T19:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T19:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

Rendez-vous le vendredi 16 février à 19h30 pour le concert de Flavien Berger à l’Alhambra.

Il y a un flegme de doux rêveur chez Flavien Berger. Un détachement naturel, qui imbrique instruments organiques, chœurs synthétiques, et batteries programmées au cœur d’une orchestration pop toujours ludique et colorée. Un goût du jeu mis au service de textes cosmiques et aériens, où vertige amoureux et collision des temps ne font qu’un.

Ouverture des portes à 18h30.

Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1095930/ »}] [{« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

@InesKarma