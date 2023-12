Slowdive Alhambra Genève, 3 février 2024, Genève.

Slowdive Samedi 3 février 2024, 19h30 Alhambra Plein tarif : CHF 52.- / Tarif réduit : CHF 47.- / Tarif jeune : CHF 38.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 28.- / Tarif festivalier·ère : CHF 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T19:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T19:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Rendez-vous le samedi 3 février à 19h30 pour le concert de Slowdive à l’Alhambra.

Slowdive, orfèvre des ambiances brumeuses et mélancoliques, le quintet britannique a toujours su insuffler l’espoir et l’élévation, faisant rugir ses nappes mélodiques à l’unisson de la voix sereine de Neil Halstead. Une alchimie bouleversante traçant des passerelles entre le style shoegaze des débuts et de nouvelles pépites synth-pop brillantes. Un rêve musical entretenu avec force par un groupe qui ne cesse de connaître le succès auprès d’un nouveau public, gagnant ainsi ses gallons de pilier du rock alternatif.

Première partie : Pale Blue Eyes

Ouverture des portes à 18h30.

Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1095873/ »}] [{« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

@Ingridpop