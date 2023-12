FESTIVAL ANTIGEL : FRENCH 79 + Orphia Alhambra Genève, 2 février 2024, Genève.

FESTIVAL ANTIGEL : FRENCH 79 + Orphia Vendredi 2 février 2024, 19h30 Alhambra Plein tarif : CHF 45.- / Tarif réduit : CHF 40.- / Tarif jeune : CHF 30.- / Tarif 20 ans/ 20 francs : CHF 25 .- / Tarif festivalier : CHF 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:30:00+01:00

FRENCH79

En 2016, le producteur Simon Henner – membre du groupe Nasser – se fait remarquer en solo sous son pseudonyme French79 avec un premier album nommé Olympic.

Après l’excellent Joshua en 2019, des réalisations d’album avec Kid Francescoli, et des collaborations ponctuelles avec Laurent Garnier, il présente le nouveau projet Teenagers (2023).

Un disque plus intime, nostalgique et personnel retraçant les sentiments de l’adolescence, entre naïveté et liberté.

Première partie : Orphia

Horaires :

Portes : 18h30

Concert : 19h30

Renseignements (organisateur) :

www.antigel.ch

Tél. +41 22 575 87 15

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1095870/ »}] [{« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

DR