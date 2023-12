French 79 Alhambra Genève, 2 février 2024, Genève.

French 79 Vendredi 2 février 2024, 19h30 Alhambra Plein tarif : CHF 45.- / Tarif réduit : CHF 40.- / Tarif jeune : CHF 30.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 25.- / Tarif festivalier·ère : CHF 25.-

Début : 2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Rendez-vous le vendredi 2 février à 19h30 pour le concert de French 79 à l’Alhambra.

Auteur habité d’une électro-pop planante et retrofuturiste, French79 associe mélodies synthétiques, nappes aériennes et ambiances cinématographiques, dans le prolongement d’une tradition typiquement french touch dont les plus belles pages continuent de s’écrire. Singulier à plus d’un titre, le producteur marseillais continue d’innover avec des sonorités toujours plus surprenantes et envoûtantes au cœur d’un voyage sensoriel où l’émotion prime.

Ouverture des portes à 18h30.

Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1095870/ »}] [{« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

