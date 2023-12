Kruder & Dorfmeister Alhambra Genève Catégorie d’Évènement: Genève Kruder & Dorfmeister Alhambra Genève, 1 février 2024, Genève. Kruder & Dorfmeister Jeudi 1 février 2024, 20h30 Alhambra Tarif unique : CHF 59.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T23:00:00+01:00

Rendez-vous le jeudi 1er février à 20h30 pour ouvrir la 14ème édition du festival Antigel avec le concert de Kruder & Dorfmeister à l'Alhambra.

Chaque composition de Kruder & Dorfmeister est une invitation à un voyage sensoriel unique. Leurs beats, tel un battement de cœur électronique, sont le fil conducteur d'une aventure musicale où l'on se perd volontiers. Les mélodies, ciselées avec précision, tissent des toiles sonores riches et évocatrices. Leur discographie est un recueil d'histoires intemporelles, où le son devient narrateur d'expériences mystiques. Des collaborations avec des artistes renommés enrichissent leur répertoire, ajoutant des nuances et des dimensions inattendues à leur génie créatif.

Ouverture des portes à 19h30.

Alhambra
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève

