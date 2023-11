GURDJIEFF ENSEMBLE Alhambra Genève, 27 janvier 2024, Genève.

Ensemble Gurdjieff

Présente “Zartir”

Puissamment hypnotique, l’Ensemble Gurdjieff, fondé en Arménie il y a treize ans sous la houlette du musicien Levon Eskenian, regroupe certains des meilleurs praticiens de duduk, blul, saz, tar, kamancha, oud, kanon, santur, dap, tmbul, dhol, pku, zurna, kshots et burvar.

L’ensemble se spécialise dans l’interprétation avec une attention particulière portée à l’instrumentation folklorique et les arrangements originaux des grands compositeurs caucasiens : Georges I. Gurdjieff, Komitas ainsi que des troubadours et bardes des siècles antérieurs.

Avec “Zartir”, Levon Eskenian et son Ensemble Gurdjieff rend hommage au grand réalisateur Sergei Parajanov et son fameux film “Sayat Nova / La Couleur de la Grenade”.

Il retrace une partie de la musique arménienne du 18ème siècle au 20ème siècle avec les troubadours Sayat Novat, Ashough Jivani, et finalement Gurdjieff.

