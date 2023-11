VOU PRO SERENO Alhambra Genève Catégorie d’Évènement: Genève VOU PRO SERENO Alhambra Genève, 25 janvier 2024, Genève. VOU PRO SERENO Jeudi 25 janvier 2024, 20h00 Alhambra CHF 80.- VOU PRO SERENO Le groupe brésilien Vou Pro Sereno de Rio de Janeiro nous propose un concert unique à Genève pour bien commencer l’année 2024 !!

Ce serait une superbe soirée à thème dansante dans un style bohème-pop vintage ! Informations (organisation) :

Swiss Rio Show

+41 79 385 56 13

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50

Détails Catégorie d'Évènement: Genève Autres Lieu Alhambra Adresse Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Ville Genève

