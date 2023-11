DAILY ROCK FESTIVAL 2024 Alhambra Genève, 20 janvier 2024, Genève.

Le Daily Rock Festival est de retour !

Le 20 janvier, rejoignez-nous pour du bon hard rock à l’Alhambra avec 3 artistes suisses.

La soirée sera un événement de soutien pour Daily Rock, le seul média indépendant orienté rock en Suisse romande.

En plus des entrées habituelles, il y a plusieurs options pour soutenir Daily Rock soit avec un abonnement ou en achetant un ticket « Rock’N’Roll » qui inclut un “goodie bag” avec du merch d’artistes !!

STORACE (Hard Rock)

Marc Storace a connu un succès international dès les années 70 avec le groupe culte suisse « TEA ».

En 1979, Marc devient la voix de KROKUS. Après son premier album avec Marc, « Metal Rendez-Vous » (avec le hit « Bedside Radio »), l’ascension de KROKUS vers une carrière internationale couronnée de succès ne pouvait plus être arrêtée.

Le groupe effectue plusieurs tournées mondiales et vend plus de 15 millions de disques.

Après des querelles internes, KROKUS est dissous mais en 2008, KROKUS revient avec sa formation d’origine et repart en tournée, le succès est immédiat. Deux nouveaux albums certifiés platine suivis de tournées mondiales apporte la preuve que KROKUS est toujours au top.

Décembre 2019, le groupe donne son concert d’adieu à guichets fermés au Hallenstadion de Zurich.

En 2021, Marc sort son premier album solo et repart sur les routes avec son propre groupe « STORACE ».

Nous nous réjouissons d’accueillir pour la première fois à Genève un morceau de la légende du rock suisse. Marc Storace interprétera à l’Alhambra des titres de son nouvel album mais aussi des hymnes de sa longue carrière !

BACK:N:BLACK (The girls who play AC/DC)

BACK:N:BLACK est connu dans le monde entier comme « LE » groupe féminin suisse qui rend un réel hommage à AC/DC.

Depuis 2010, les musiciennes partagent les scènes de grands noms comme ZZ Top, Arch Enemy et bien d’autres. Leur véritable passion pour la musique d’AC/DC inspire les jeunes et les moins jeunes.

Cela leur a même valu les compliments d’AC/DC eux-mêmes.

Avec un show unique, déjanté et toujours sympathique, BACK:N:BLACK vous emmène dans un voyage à travers près de 50 ans d’histoire du rock’n’roll et d’AC/DC !

RASH PANZER (Hard Classic Rock)

Rash Panzer joue du rock lourd, dur et puissant depuis 1979.

Le groupe sort son premier album « Rock ‘n Roll Street » en 1988, produit par Dennis Weinreich (Jeff Beck, Procol Harum, etc.) et fait une tournée sur la côte est des USA en 1989 ce qui lui permet de se frayer un chemin dans les charts américains.

De retour en Europe, Rash Panzer enregistre l’album « Rated X », produit par Rudy Lenners (Scorpions).

Après quelques albums suupplémentaires, Rash Panzer choisit le REC Studio avec le producteur Serge Morattel (Lofofora, Knut, …) pour enregistrer son nouvel album « Liberation » qui sortira en 2023 juste avant d’être signé par le célèbre label allemand 7HARD.

Le groupe prépare déjà un nouvel album intitulé «Born to Rock’n Roll» et sortira l’année prochaine.

Contact organisateur (Daily Rock) : info@daily-rock.com

INFORMATIONS PRATIQUES

· 19h00 – 0h00

· Deux bars

· Tombol’Hard rock’n roll

· Nombreux lots à gagner

TARIFS BILLETS

– ENTREE SIMPLE CHF 35.- / 35 EUR

– ENTRÉE ROCK’N ROLL CHF 50.- / 50 EUR

+ 1 T-shirt

+ 1 CD

+ 1 ticket de Tombol’Hard

+ Goodies divers

– ENTREE + ABO DAILY ROCK CHF 70.- / 70 EUR

+ Abonnement au Daily Rock (1 année)

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/UU9yNwqVTq/event/1100448/ »}] [{« link »: « mailto:info@daily-rock.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T19:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00

DR