MANU LANVIN & THE DEVIL BLUES + ÇA VA CHIER Alhambra Genève, 16 décembre 2023, Genève.

Après l’énorme succès de notre premier concert, le 2 décembre 2022 avec Le Beau Lac de Bâle et Ça Va Chier et à la demande du public, Highway2Rock est très heureux d’accueillir cette année, Manu Lanvin & The Devil Blues et Ca Va Chier, pour un concert exceptionnel le samedi 16 décembre, 2023 à l’Alhambra.

Quand le Diable rencontre les Slips… ça va faire chaud

Horaires :

18h45 : Ouverture des portes

20h00 : Manu Lanvin & The Devil Blues

21h45 : Ça Va Chier « When the Devil meets the Slips »

Renseignements (organisateur) :

Highway2Rock

info@highway2rock.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:30:00+01:00

DR