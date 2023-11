FANFAREDULOUP : Motown Alhambra Genève, 14 décembre 2023, Genève.

FANFAREDULOUP : Motown 14 et 15 décembre Alhambra De CHF 10.- à CHF 25.-

Fondé en 1959 à Detroit par Berry Gordy, le légendaire label Motown a propulsé des artistes tels que Stevie Wonder, Diana Ross & The Supremes, Marvin Gaye, The Temptations, et bien d’autres encore, au sommet des charts américains pendant des décennies.

La FanfareduLoup rend hommage à ces artistes, à leurs producteurs, mais aussi aux musiciens de studio qui ont façonné le son Motown, de sa fondation jusqu’au déménagement du label à Los Angeles en 1972.

Pour ces deux concerts, Evita Koné, Alice Auclair et Angelo Aseron, chanteurs attitrés de la mythique jam session funk – soul des premiers jeudis du mois au Chat Noir (Carouge), seront les invités qui feront revivre les harmonies vocales des chansons qui ont fait l’histoire de Motown et de la musique soul.

Evita Koné, Alice Auclair, Angelo Aseron voix

Ian Gordon Lennox, William Jacquemet cuivres cuivres

Aina Rakotobe, Christophe Berthet, Marie Mercier, Manuel Gesseney anches

Christian Graf, Erwan Valazza guitare

Thomas Florin claviers

Massimo Pinca basse

Bernard Trontin batterie

TBA percussions

Horaires :

Portes/billetterie/bar : 19h00

Ouverture de la salle : 19h30

Concert : 20h00

Contact :

+41 079 244 48 58

Du mardi au vendredi de 10h à 16h

CONTACT@FANFAREDULOUP.CH

HTTPS://FANFAREDULOUP.CH/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

DR