ONU DROITS HUMAINS ET LA VILLE DE GENÈVE PRÉSENTENT : CONCERT « DROITS HUMAINS 75 » Alhambra Genève Catégorie d’Évènement: Genève ONU DROITS HUMAINS ET LA VILLE DE GENÈVE PRÉSENTENT : CONCERT « DROITS HUMAINS 75 » Alhambra Genève, 10 décembre 2023, Genève. ONU DROITS HUMAINS ET LA VILLE DE GENÈVE PRÉSENTENT : CONCERT « DROITS HUMAINS 75 » Dimanche 10 décembre, 13h00 Alhambra Gratuit sur inscription avec lien de billetterie UN SPECTACLE SPÉCIAL POUR LA JOURNÉE DES DROITS DE L’HOMME AVEC MUSIQUE ET DANSE ! Pour célébrer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, un concert pour la Journée des droits de l’homme aura lieu à Genève, en Suisse, et sera proposé à la télévision du monde entier et diffusé sur les réseaux sociaux de l’ONU le 10 décembre. Cet événement gratuit mettra en vedette des talents de classe mondiale venus de tous les continents, couvrant différents genres musicaux et thèmes relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’un spectacle de danse historique. Programme :

Débute à 13h00 (ouverture des portes dès 12:00) Les intervenant.e.s :

Angélique Kidjo, ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF

Barbara Hendricks, ambassadrice honoraire du HCR à vie et Ulf Englund

MC Solaar

Sara Curruchich

Ahmad Joudeh

Karan Rai

La violoniste Elisabeth Zaitseva interprétera une composition du compositeur ukrainien Myroslav Skyrok, « Melody », accompagnée au piano par Arthur Lea.

Billy Porter par le biais d’une performance vidéo préenregistrée au Royal Albert Hall de Londres.

Cercle Choral de Genève

Corey Baker Dance

Performances filmées exclusives de : Billets :

Les places sont attribuées dans l’ordre de réception des demandes. Réservez votre place en utilisant le lien suivant : https://feverup.com/m/144290 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/m/144290 »}] [{« link »: « https://feverup.com/m/144290 »}, {« link »: « https://feverup.com/m/144290/en »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T13:00:00+01:00 – 2023-12-10T14:00:00+01:00

