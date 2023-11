TAMBOR Y CANTO – Concert déplacé à l’EMA (Centre de Musiques Actuelles) Alhambra Genève, 9 décembre 2023, Genève.

TAMBOR Y CANTO – Concert déplacé à l’EMA (Centre de Musiques Actuelles) Samedi 9 décembre, 20h00 Alhambra De CHF 8.- à CHF 30.-

Annonce importante de la part des Ateliers d’Ethnomusicologie (ADEM) (organisateurs du concert) :

»En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, le concert de Tampor y Canto du 9 décembre, prévu à l’Alhambra, est déplacé au Centre des Musiques Actuelles, dans la salle du Chaudron (passage Marie-Claude-Leburgue 2, 1205 Genève).

Merci de bien noter ce changement de lieu, et pour votre compréhension.

Rythmes et chants d’Amérique latine

Quatre maestros percussionnistes chantent, dansent, déclament, frappent leurs tambours, et vous font partager la richesse des chants et des rythmes ancestraux de leurs traditions musicales et dansées.

La fusion opère grâce à la compagnie enthousiaste du piano, du saxophone et de la contrebasse, qui rivalisent de virtuosité pour basculer d’un pays à l’autre et finalement aboutir à une musique inédite, inclassable, entre jazz et musiques traditionnelles. Un univers envoûtant fait de rythmes d’origine africaine, de mélodies amérindiennes, de textes d’Europe ancienne, et de créations actuelles.

Julio Molina Perez : voix, percussions cubaines

Patinho Axé : voix, percussions brésiliennes

Rocco Sedano : danses, percussions d’Argentine

Daniel Ochoa Licero : voix, percussions colombiennes

Olivier Temime : saxophone

Willy Quiko : contrebasse

Simon Bolzinger : piano, direction, composition

Renseignements (ADEM) organisateurs :

022 919 04 94

SYLVIE@ADEM.CH

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

