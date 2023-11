NOVEMBER ULTRA Alhambra Genève, 8 décembre 2023, Genève.

Au travers de sa musique, November Ultra nous invite à nous plonger chaleureusement dans la lecture de son journal intime.

Dans un élan qui vient du fond du coeur, elle nous partage autant d’histoires enrichies des multiples facettes de la vie (des plus lumineuses au plus sombres), mises en musique au son d’une pop patinée d’influences R&B, folk et de comédies musicales entre autres.

Renseignements (Organisateur) :

Association de soutien à la musique vivante

Rue Vautier 13

1227 Carouge

Tel : +41 22 307 10 48

e-mail : prod@asmv.ch

