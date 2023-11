JOHNNY GALLAGHER + CAPITAL ELÉTRICO Alhambra Genève, 1 décembre 2023, Genève.

JOHNNY GALLAGHER + CAPITAL ELÉTRICO Vendredi 1 décembre, 19h00 Alhambra CHF 60.-

**Johnny Gallagher

**Reconnu comme l’un des meilleurs guitaristes du circuit européen, Johnny Gallagher se produit depuis des années dans les festivals, clubs et salles de tout le continent.

Avec un son rock’n roll et saturé, il alterne compositions originales et versions personnelles très étonnantes de certains grands classiques (Pink Floyd, The Band, Lynyrd, Hendrix, Peter Green et Jimmie Rodgers… entre autres).

Au fil des années, Johnny Gallagher a su conquérir un vrai public avec son charisme, sa présence sur scène et son enthousiasme communicatif. Il a également la particularité de savoir passer d’un rock explosif à des moments plus calmes et tendres, tout en faisant preuve d’une grande maîtrise des guitares électriques et acoustiques.

Son jeu de guitare couvre une gamme unique de styles rock et country, avec lesquels il peut naturellement et magistralement se transformer en véritable bluesman. Sa voix inimitable et expressive varie entre dynamisme et douceur, pouvant partir d’un cri pour finir en murmure.

En l’honneur du Geneva Rock Cabana un événement qui présente en exclusivité en première partie « Capital Elétrico« , un groupe brésilien rendant hommage à Cazuza (Barão Vermelho) et Renato Russo (Legião Urbana), deux icônes du Rock des années 80 et 90 décédées du SIDA. Ce sera une soirée incroyable pour chanter et danser ensemble !

Renseignements (organisateur) :

Swiss Rio Show

+41 079 385 56 13

cariocabana@hotmail.com

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:30:00+01:00

