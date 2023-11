RAFFAELE CASARANO SEXTET Alhambra Genève, 28 novembre 2023, Genève.

RAFFAELE CASARANO SEXTET Mardi 28 novembre, 20h00 Alhambra De CHF 45.- à CHF 75

Raffaele Casarano Sextet

Présente son nouvel album : “Aní”

Principal représentant du new jazz italien, le saxophoniste Raffaele Casarano s’est déjà fait remarquer à Genève lors du fabuleux concert de Dhafer Youssef en septembre 2021.

Le public a été conquis par les riffs atmosphériques et puissants du sax tenor. Avec un nouvel album très prometteur, Aní, “un chemin singulier rassemblant le jazz, la musique du monde, le hip hop et l’electro”, Raffaele proposera aussi une expérience visuelle avec un jeu de lumières spécialement dessiné pour le concert.

Aujourd’hui considéré comme le son le plus aventureux de la péninsule italienne, Raffaele est l’invité indispensable de collaboration internationale avec Buena Vista Social Club, Sting, Dhafer Youssef, Paolo Fresu, Noa, Manu Katché, Richard Bona, Philip Catherine, Lars Danielsson entre autres.

Line-up :

Raffaele Casarano – Saxophone alto, soprano

Marco D’Orlando – Batterie

Alessandro Monteduro – Percussion

Mirko Signorile – Piano

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T22:30:00+01:00

