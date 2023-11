CAMILLA SPARKSSS PLAYS LULLABIES + BADIÂA BOUHRIZI Alhambra Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Camilla Sparksss (CH/CAN), c’est une caresse à l’âme, une effervescence qui pétille dans nos oreilles et nous transporte. Un moment doux et envoûtant pour clôturer la 19ème édition du Festival Les Créatives, au son des berceuses pour adultes de la chanteuse helvético-canadienne.

Son spectacle Lullabies ouvre un monde nouveau, plein de mystères. Ses images inspirées par le phénakistiscope, ce jouet optique précurseur du cinéma, nous embarquent dans un univers chimérique et énigmatique. Boucles sonores, animations et paroles scandées – échos de chants traditionnels – emplissent l’espace.

Chanteuse, parolière et compositrice, Badiâa Bouhrizi (TUN) est l’une des figures fortes de la scène alternative tunisienne. Mêlant ses influences musicales arabes, africaines et anglaises, Badiâa Bouhrizi pose sa voix sur les rythmes lents de ses mélodies vaporeuses. Ni musique traditionnelle ni chants folkloriques, ses morceaux allient compositions organiques et sonorités vibrantes. Artiste engagée, notamment dans les paroles de ses chansons, son opposition au régime lui a valu plusieurs interdictions de se produire en Tunisie.

Après l’explosion dystopique de la Late Night#1, nous vous invitons, une dernière fois en 2023, à tou·x·tes nous rassembler pour la release party de l’album Lullabies de Camilla Sparksss et la première suisse de Badiâa Bouhrizi, et achever ces dix jours en beauté, dans une vague d’utopie.

Ouverture des portes à 18h30.

L’album de Camilla Sparksss et son vinyle des Lullabies avec le miroir à monter sortiront le 24 novembre prochain.

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/EBHDAf3YhA/event/1044297/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

