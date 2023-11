FESTIVAL COULEUR CAFÉ – 25 novembre 2023 Alhambra Genève, 25 novembre 2023, Genève.

FESTIVAL COULEUR CAFÉ – 25 novembre 2023 Samedi 25 novembre, 19h00 Alhambra CHF 98.- (Koffi Olomide) / CHF 55.- (Cheikh Lô) / CHF 35.- (Kara Sylla Ka)

19h00 – KARA SYLLA KA // Sénégal

Du soleil, de la joie, de la danse et un sourire des plus lumineux, Kara Sylla Ka est le plus bel Ambassadeur de la culture Peulh. S’inspirant notamment de Fela Kuti ou d’Ali Farka Touré, ce peulh sénégalais est un artiste des plus complets. Voguant du blues au folk en y ajoutant quelques pincées de reggae et de soul, il dévoile ainsi un incroyable univers de sonorités métissées et modernes savamment associées aux musiques puisées dans les profondeurs de ses racines.

C’est à la suite d’une rencontre avec Tiken Jah Fakoly où Kara jouait en première partie de son concert que lui est venu l’opportunité d’enregistrer un nouvel album 100% peuhl dans le studio du grand reggae man à Bamako (Mali). Ce voyage, concrétisé en avril 2011 au cœur du pays Mandingue, a été pour Kara une vraie révélation musicale. Il a notamment collaboré avec des grands musiciens, jeunes ou moins jeunes, dont Mama Sissoko, Zoumana Tereta ou encore Madou Koné.

20h30 – CHEIKH LÔ // Sénégal

Un regard incroyable, des vêtements en patchwork très colorés et de longues dreads. Sa dégaine caractéristique donne le « la » : Cheikh Lô est une personnalité. Né à Bobo Dialaso – une petite ville du Burkina Faso – de parents sénégalais, il grandi dans un environnement pluriculturel.

Adolescent, il apprend la guitare et la batterie en autodidacte, puis abandonne ses études pour devenir batteur. Depuis, il a tracé son sillon, s’est forgé un style musical bien à part, mélange de mbalax sénégalais, de rumba congolaise, de reggae, de pop mandingue, à l’écart des modes et échappant à l’ombre des incontournables Youssou N’Dour, Thione Seck ou Baaba Maal.

Très attendu à Genève, il présente à l’Alhambra son dernier album, probablement le plus éclectique et le plus poétique : mbalax acoustique, sa spécialité, reggae, funk, rumba congolaise, afrobeat ou encore swing afro cubain. Ces fondations rythmiques portent des textes souvent originaux chantés en wolof, espagnol, français ou jula (dialecte mandingue du Burkina Faso). De sa voix sensuelle, il aborde des thèmes aussi variés que la démocratie, la jalousie, la paix dans le monde, l’émigration…

22h15 – KOFFI OLOMIDÉ // Congo

Koffi Olomidé, le célèbre chanteur congolais, qui a enregistré 30 albums studio dont 8 signés avec le Quartier Latin et un en collaboration avec Papa Wemba et 18 albums live pour un total de plus de 300 chansons, investira l’Ahambra, l’une des plus belles salles de spectacle en Ville de Genève, le 25 novembre 2023.

Considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine, il est le premier artiste noir-africain à jouer et remplir la mythique salle de Bercy plus d’une fois, et l’un des 12 artistes musiciens africains, le seul congolais, à avoir été cité dans les 1001 albums que vous devez écouter avant de mourir.

Après onze ans d’absence, c’est donc à Genève, sa Ville d’adoption que Koffi Olomidé a choisi pour retrouver son public suisse et lui présenter les morceaux extraits de son nouvel opus. En plus de ses nouveaux titres, le célèbre chanteur congolais en profitera également pour revenir sur ses innombrables succès. On pense bien évidemment à « Papa Mobimba », « Papa Ngwasuma », « Pygmalion », « Tshou Tshou Tshou » ou encore « Cindy Le Coeur Égérie ».

Pour couronner le tout, les plus grandes stars de la musique africaine et internationale seront également présentes à l’Alhambra de Genève pour placer la musique africaine au cœur de cette soirée unique, à ne surtout pas manquer.

Contact (organisateur) :

Couleur Café Festival

info@couleurcafe.ch

