FESTIVAL COULEUR CAFÉ – 24 novembre 2023 Alhambra Genève, 24 novembre 2023, Genève.

FESTIVAL COULEUR CAFÉ – 24 novembre 2023 Vendredi 24 novembre, 20h00 Alhambra CHF 30.- (African Variations) / CHF 45.- (Alune Wade)

20h00 – AFRICAN VARIATIONS – CHERIF & SEBASTIEN // Mali – France

Il y a près de 15 ans, Chérif Soumano (kora) et Sébastien Giniaux (guitares, violoncelle) se rencontraient à Bamako. Depuis, leur route s’est souvent croisée et leur amitié s’est construite autour du dialogue entre leurs cultures, leurs continents.

Deux voix, deux mesures…

Avec ce nouvel opus, le duo propose des arrangements audacieux mêlant kora, violoncelle, guitares acoustiques et électriques. Ici Sébastien énonce les basses d’un blues terrien, là Cherif nous enivre de phrases circulaires et tourbillonnantes.

Avec African Variations, projet qu’ils portent sur disque et sur la route depuis 2016, Sébastien et Chérif nous transportent du jazz de Paris au blues du désert, des arabesques de kora au violoncelle virtuose, de la flûte indomptable de Naïssam Jalal sur le précédent album aux poignantes envolées vocales flamenca de Paloma Pradal sur ce nouvel album.

Chérif Soumano, maître de la kora et de la musique malienne, maîtrise à la perfection son instrument atypique, agencé entre cordes, peau, bois et calebasse. Sur scène ou en studio ila su ouvrir son champ musical au contact de Marcus Miller, Roberto Fonseca, Archie Chepp ou Mathieu Chedid…

Sébastien Giniaux, virtuose de la guitare et violoncelliste émérite, après s’être forgé un nom de tout premier plan dans le jazz manouche, à suivi des routes variées aux côtés des plus grands (Bireli Lagrene, Didier Lockwood, Le Taraf de Haidouk, Tony Gatlif…) dans le jazz contemporain et les musiques du monde.

https://africanvariations.com/

Billetterie pour le concert de African Variations : https://my.weezevent.com/african-variations-festival-couleur-cafe

21h30 – ALUNE WADE // Sénégal

Alune Wade est de retour cet automne pour une date genevoise exceptionnelle célébrant son dernier album « Sultan », un voyage musical entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord, qui s’étire langoureusement jusqu’à l’Afrique de l’Est et l’Éthiopie.

Depuis son premier album solo, « Mbolo », paru en 2006, Alune Wade ne cesse de tisser une trame jazz intuitive.

Bassiste, auteur, compositeur, interprète et producteur, avec Aziz Sahmaoui, il forme en 2010 le groupe University of Gnawa, avec lequel il explore les secrets de la transe Gnawa sur toutes les grandes scènes du monde.

Les deux musiciens font partie de ceux qui ont joué avec Joe Zawinul et participé au métissage cosmopolite cher au claviériste et pianiste viennois.

En 2015, Wade participe à l’album de Marcus Miller « Afrodeezia » (Blue Note) et enregistre avec le pianiste cubain Harold López-Nussa, « Havana-Paris-Dakar » (World Village/Harmonia Mundi).

La bande son, ciselée à La Havane, témoigne de leur vision commune et de l’inspiration puisée dans chaque ville.

En 2018, il produit « African Fast Food », un quatrième album – nominé aux African Music Awards – qui croise déjà les langues, les rythmes, jazz, afrobeat et folk, en s’entourant désormais d’une palette de musiciens, originaires de nombreux pays, qui composent à chaque fois un nouvel espace musical.

https://alunewade.net/

Billetterie pour le concert d’Aluna Wade : https://my.weezevent.com/alune-wade-2

Contact (organisateur) :

Couleur Café Festival

info@couleurcafe.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/alune-wade-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/african-variations-festival-couleur-cafe »}] [{« link »: « https://africanvariations.com/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1110, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « African Variations Il y a pru00e8s de 15 ans, Chu00e9rif Soumano (kora) et Su00e9bastien Giniaux (guitares, violoncelle) se rencontraient u00e0 Bamako. Depuis, leur route su2019est souvent croisu00e9e et leur amitiu00e9 su2019est construite autour du dialogue entre leurs cultures, leurs continents. Deux voix, deux mesuresu2026 Avec ce nouvel opus, le duo propose des arrangements audacieux mu00ealant kora, violoncelle, guitares acoustiques et u00e9lectriques. Ici Su00e9bastien u00e9nonce les basses du2019un blues terrien, lu00e0 Cherif nous enivre de phrases circulaires et tourbillonnantes. Avec African Variations, projet quu2019ils portent sur disque et sur la route depuis 2016, Su00e9bastien et Chu00e9rif nous transportent du jazz de Paris au blues du du00e9sert, des arabesques de kora au violoncelle virtuose, de la flu00fbte indomptable de Nau00efssam Jalal sur le pru00e9cu00e9dent album aux poignantes envolu00e9es vocales flamenca de Paloma Pradal sur ce nouvel album. Chu00e9rif Soumano, mau00eetre de la kora et de la musique malienne, mau00eetrise u00e0 la perfection son instrument atypique, agencu00e9 entre cordes, peau, bois et calebasse. Sur scu00e8ne ou en studio ila su ouvrir son champ musical au contact de Marcus Miller, Roberto Fonseca, Archie Chepp ou Mathieu Chedidu2026 Su00e9bastien Giniaux, virtuose de la guitare et violoncelliste u00e9mu00e9rite, apru00e8s su2019u00eatre forgu00e9 un nom de tout premier plan dans le jazz manouche, u00e0 suivi des routes variu00e9es aux cu00f4tu00e9s des plus grands (Bireli Lagrene, Didier Lockwood, Le Taraf de Haidouk, Tony Gatlifu2026) dans le jazz contemporain et les musiques du monde. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « African Variations – Festival Couleur Cafu00e9 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1036560.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/african-variations-festival-couleur-cafe », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 444}, « link »: « https://my.weezevent.com/african-variations-festival-couleur-cafe »}, {« link »: « https://alunewade.net/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1080, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Alune Wade est de retour cet automne pour une date genevoise exceptionnelle cu00e9lu00e9brant son dernier album u00ab Sultan u00bb, un voyage musical entre lu2019Afrique de lu2019Ouest et lu2019Afrique du Nord, qui su2019u00e9tire langoureusement jusquu2019u00e0 lu2019Afrique de lu2019Est et lu2019u00c9thiopie. Depuis son premier album solo, u00ab Mbolo u00bb, paru en 2006, Alune Wade ne cesse de tisser une trame jazz intuitive. Bassiste, auteur, compositeur, interpru00e8te et producteur, avec Aziz Sahmaoui, il forme en 2010 le groupe University of Gnawa, avec lequel il explore les secrets de la transe Gnawa sur toutes les grandes scu00e8nes du monde. Les deux musiciens font partie de ceux qui ont jouu00e9 avec Joe Zawinul et participu00e9 au mu00e9tissage cosmopolite cher au claviu00e9riste et pianiste viennois. En 2015, Wade participe u00e0 lu2019album de Marcus Miller u00ab Afrodeezia u00bb (Blue Note) et enregistre avec le pianiste cubain Harold Lu00f3pez-Nussa, u00ab Havana-Paris-Dakar u00bb (World Village/Harmonia Mundi). La bande son, ciselu00e9e u00e0 La Havane, tu00e9moigne de leur vision commune et de lu2019inspiration puisu00e9e dans chaque ville. En 2018, il produit u00ab African Fast Food u00bb, un quatriu00e8me album u2013 nominu00e9 aux African Music Awards u2013 qui croise du00e9ju00e0 les langues, les rythmes, jazz, afrobeat et folk, en su2019entourant du00e9sormais du2019une palette de musiciens, originaires de nombreux pays, qui composent u00e0 chaque fois un nouvel espace musical. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Alune Wade – Festival Couleur Cafu00e9 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1036554.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/alune-wade-2 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 650}, « link »: « https://my.weezevent.com/alune-wade-2 »}, {« link »: « mailto:info@couleurcafe.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

Marc Philippe Legein