FESTIVAL COULEUR CAFÉ – 23 novembre 2023 Alhambra Genève Catégorie d’Évènement: Genève FESTIVAL COULEUR CAFÉ – 23 novembre 2023 Alhambra Genève, 23 novembre 2023, Genève. FESTIVAL COULEUR CAFÉ – 23 novembre 2023 Jeudi 23 novembre, 20h00 Alhambra CHF 98.- IBRAHIM MAALOUF // Liban Le trompettiste libanais partage une belle histoire avec la Suisse.

C’est ici, en 2017, qu’il est repéré par Quincy Jones.

Les années suivantes, Ibrahim Maalouf rend hommage au mythique producteur lors de la célébration de ses 85 ans au Montreux Jazz Club et le rejoint sur scène pour revisiter des classiques de Michael Jackson. Compositeur audacieux et véritable showman, il pioche autant dans le jazz, le classique, la pop et les sonorités orientales. En 2017, il reçoit le César de la meilleure musique de film pour Dans les forêts de Sibérie. En 2021, le trompettiste est invité sur le plateau du Colbert Late Show aux côtés de Jon Batiste et joue au Carnegie Hall avec, entre autres, Angélique Kidjo, Josh Groban et Philip Glass. Ses métissages sonores résonneront une nouvelle fois à Genève dans la Salle de l’Alhambra. https://www.ibrahimmaalouf.com/ Contact (organisateur) :

Couleur Café Festival

Couleur Café Festival
info@couleurcafe.ch
Alhambra
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève
Genève 1204
+41 22 418 36 50
https://my.weezevent.com/ibrahim-maalouf-festival-couleur-cafe
https://www.ibrahimmaalouf.com/

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

