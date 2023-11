CHARLES LLOYD OCEAN TRIO II featuring Gerald Clayton & Marvin Sewell Alhambra Genève, 19 novembre 2023, Genève.

SPECIAL 50 ANS DE L’AMR ! du 19 au 25 NOVEMBRE.

Pour les cinquante ans de l’AMR et pour ouvrir cette semaine spéciale en hommage au demi-siècle de notre maison, nous avons invité le légendaire saxophoniste et compositeur Charles Lloyd.

Charles Lloyd est depuis longtemps un esprit libre, un maître musicien et un visionnaire. Pendant plus de six décennies, il a dominé le monde de la musique et, à 84 ans, il est toujours au sommet de son art et aussi prolifique que jamais. En tant que chercheur de sons, la créativité sans cesse renouvelée de Lloyd n’a peut-être pas trouvé de meilleure manifestation que dans son dernier chef-d’œuvre, Trio of Trios, un projet d’envergure qui englobe trois albums, chacun étant un habile changement de contexte musical qui présente Lloyd dans une configuration de trio différente.

Le deuxième album de la série Trios : Ocean , a été enregistré au Lobero Theater, vieux de 150 ans, dans la ville natale de Lloyd, Santa Barbara, en Californie.

Charles Lloyd est accompagné pour ce concert à l’Alhambra par les magnifiques Gerald Clayton et Marvin Sewell.

Gerald Clayton, piano

Lloyd Charles, saxophone ténor, flûte

Melvin Sewell, guitare électrique

