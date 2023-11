FESTIVAL FILMAR EN AMÉRICA LATINA – CÉRÉMONIE D’OUVERTURE Alhambra Genève, 16 novembre 2023, Genève.

Festival FILMAR fête ses 25 ans | Cérémonie d’ouverture

Le Festival FILMAR en América Latina s’apprête à célébrer son quart de siècle avec une édition exceptionnelle du 17 au 26 novembre 2023. La 25e édition du Festival s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma et les passionné·e·s de l’Amérique latine, offrant une programmation riche, des invité·e·s de renom, et des festivités mêlant musiques et performances.

Célébration des 25 ans de FILMAR

Cérémonie d’ouverture

Vendredi 17 novembre 2023, 19h00

Ouverture des portes à 18h15

Allocutions de bienvenue en présence de

Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge du Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève, et

Dominique Rossier, Présidente de la Fédération genevoise de coopération.

Projection des films

Flores del otro patio, Jorge Cadena, Colombie/Suisse, 2022, fiction, 16’

Tótem, Lila Avilés, Mexique, 2023, fiction, 95′

After party

Concert d’Acid Coco, Colombie

Performance Cuadros vivos, Colombie

Verrée offerte par le Conseil administratif de la Ville de Genève et FILMAR.

Contact / informations : billetterie@filmar.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://advance-ticket.ch/omniticket/filmar/510446 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@filmar.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00

