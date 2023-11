SEVDALIZA + LEILA + ROSHÂNI Alhambra Genève, 15 novembre 2023, Genève.

SEVDALIZA + LEILA + ROSHÂNI Mercredi 15 novembre, 19h30 Alhambra Plein Tarif CHF 45.- | AVS/AI/Chômage CHF 36.- | Prix jeune et étudiant CHF 29.- | Carte 20ans/20francs CHF 25.- | Pass Créatives CHF 20.- |

Le Festival Les Créatives ouvrira sa 19ème édition avec éclat en accueillant l’artiste autodidacte aux multiples facettes : Sevdaliza. Chanteuse, compositrice, réalisatrice, productrice et fondatrice du label « Twisted Elegance », on retrouve son héritage culturel néerlando-iranien dans sa musique. Naviguant entre mélodies hypnotiques et sons bruts, elle fusionne ses influences perses aux harmonies classiques, électroniques, de pop expérimentale et trip-hop. Énigmatiques, emblématiques et engagés, les textes de Sevdaliza interpellent sur des sujets tels que l’identité, les inégalités sociales et les droits des femmes.

Récompensée à de nombreuses reprises pour ses réalisations, l’esthétisme de ses visuels nous plonge dans un univers fascinant. Nous aurons le plaisir de la recevoir dans le cadre du festival pour l’un des concerts les plus envoûtants de l’année !

Repérage Couleur3 avec le puissant Gun To My Head, Leila ouvrira la soirée avec son nouvel EP Burnout (à paraître sur le label Grönland Records le 10 novembre prochain). L’artiste bosno-suisse chantera la lutte et l’espoir d’une jeune génération dans le monde d’aujourd’hui, armée de sa puissante voix et de ce petit je-ne-sais-quoi des plus touchants.

Roshâni, “lumière” en farsi, est une collision de styles donnant naissance à une musique « alternative électronique dance » parfois dancehall, parfois tropicale mêlant cumbia, afro pop et disco orientale, en espagnol, français et farsi. Le projet est initié par Roxane Dumont, guitariste et chanteuse genevoise. Elle rencontre ensuite Inès Mouzoune, bassiste et claviériste (Amami, La Colère). Gabriel Cruz les a rejointes récemment aux percussions. Leur premier single Reinas est sorti au printemps 2023. À découvrir d’urgence !

Cette soirée exceptionnelle est présentée en collaboration avec m4music, le festival de musique pop du Pour-cent culturel Migros, et RTS Couleur3.

Ouvertures des portes à 19h

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://lescreatives.ch/billetterie/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T19:30:00+01:00 – 2023-11-15T22:00:00+01:00

2023-11-15T19:30:00+01:00 – 2023-11-15T22:00:00+01:00

Philippe Vogelenzang