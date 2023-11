YAMMA ENSEMBLE Alhambra Genève, 12 novembre 2023, Genève.

YAMMA ENSEMBLE Dimanche 12 novembre, 17h00 Alhambra De CHF 10.- à CHF 30.-

Communiqué de l’organisateur du concert de Yamma Ensemble :

»Compte tenu de la situation dramatique au Moyen-Orient et ses répercussions internationales, nous sommes au regret de déplacer ce concert à une date ultérieure’’.

Yamma signifie « vers la mer » en hébreu, et en arabe cela signifie « mère ».

L’ensemble Yamma, formé en 2010, interprète une musique de niche, jouée sur des instruments traditionnels tels que duduk, ney, kopuz, oud ou shofar, et relie l’auditeur à des temps plus anciens, offrant en partage la profondeur d’un héritage spirituel et traditionnel avec néanmoins des clins d’œil contemporains très originaux.

En plus de compositions originales, Yamma interprète également de la musique traditionnelle et des pièces oubliées des différentes diasporas juives, des chants des communautés yéménites, perses, séfarades, qui ont été préservés au cours des générations.

C’est à un magnifique voyage que ces artistes d’exception nous invitent, à la rencontre de l’orient, à la découverte des influences qui font la richesse de leur travail.

Plus d’informations : https://www.amj.ch/WPR231112.html

Horaires :

16h00 : ouverture des portes

17h00 : concert

Renseignements / Réservations :

AMJ association – contact

Téléphone : 076 226 96 92

e-mail : amj@amj.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T17:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:00:00+01:00

DR