Trois nominations aux Grammy Awards, 70 millions d’albums vendus, plus de 100 certifications d’or et de platine, et ce n’est qu’une partie visible du mystère du projet ENIGMA.

Malgré ces chiffres impressionnants, le projet n’a jamais fait de tournée ni de concerts.

« Sadness « , » Return to Innocence « , » Gravity of Love » et bien d’autres hits seront interprétés en direct par les membres originaux du projet ENIGMA.

Andru Donalds, Angel X et Fox Lima, dont les voix sont à l’origine de nombreuses chansons d’ENIGMA, se produiront en Suisse, en Allemagne, en Grèce, en Finlande, aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays sous le nom de « Original Enigma Voices » lors d’une tournée mondiale en 2023-24.

Accompagnés d’un orchestre à cordes et d’un groupe live, les prochains spectacles de deux heures reprendront la plupart des chansons populaires d’ENIGMA, avec une fusion d’éléments classiques et modernes.

Fondé dans les années 1980 par le producteur allemand Michael Cretu, le projet ENIGMA a séduit des millions d’auditeurs avec des sons uniques et emblématiques qui sont incomparables. Une synthèse de styles musicaux, de chants grégoriens, de psaumes ethniques, de cloches d’église, d’orgues et d’autres instruments similaires crée des sons très spécifiques, atmosphériques et parfois même psychédéliques. Les ventes écrasantes de disques et les visages cachés ont fait d’Enigma l’un des projets musicaux les plus populaires et les plus mystificateurs des dernières décennies.

Le succès d’ENIGMA a inspiré de nombreux artistes et producteurs, dont le projet Gregorian, qui interprète des chansons pop et rock modernes dans un style inspiré du chant grégorien.

Le spectacle comprendra plus de vingt chansons tirées de différents albums, dont « The Rivers of Belief » du premier album « MCMXC A.D » jusqu’à la composition « Amen » enregistrée dans leur dernier album « The Fall of Live of a Rebel Angel ».

Andru Donalds affirme qu’il s’agira d’un spectacle miraculeux et d’un voyage inoubliable dans un monde envoûtant de sons et d’images avec des chansons encore inédites.

