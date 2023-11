ERIC CANTONA – CANTONA SINGS ERIC Alhambra Genève, 7 novembre 2023, Genève.

Éric Cantona révèle sa voix dans son nouveau projet musical « Cantona chante Eric » et dévoilera ses compositions originales lors d’un concert en toute intimité, le mardi 7 novembre 2023 à l’Alhambra, Genève.

Mythique footballeur à la carrière internationale, Éric Cantona a quitté les stades il y a 25 ans avec Manchester United et s’est ensuite tourné vers le théâtre et le cinéma où il a interprété de nombreux rôles. On le retrouve notamment à l’affiche du film »AKA », actuellement sur Netflix, et à la réalisation du long métrage »Le Colosse aux pieds d’argiles », sorti en mai 2023 sur TF1.

Adepte de diverses formes d’expressions artistiques comme la peinture, la photographie et l’écriture, à travers ce nouveau projet musical, Cantona explore une part plus personnelle de lui-même et concrétise sa passion pour la musique qui l’anime depuis toujours.

Avec l’enregistrement de ses deux premières chansons : The Friends We Lost et Tu Me Diras – à paraitre en juin -, il révèle sa voix timbrée aux sonorités graves et naturellement théâtrale. Parfois un mystique à l’état sauvage ou un ami perdu de vue, les paroles font découvrir plusieurs facettes profondes de Cantona, laissant libre court à ses inspirations et ses influences, comme les vers de son poète fétiche, Arthur Rimbaud.

Écrits et composés par lui-même, ces premiers morceaux seront suivis cet automne de deux autres et d’une série de concerts, puis d’un album live. Avant de se produire avec un groupe en 2024, Éric Cantona souhaite présenter ce nouveau projet en toute sobriété et sera accompagné sur scène d’un piano uniquement.

Renseignements : Opus One (organisateur) :

info@opus-one.ch

+41 22 365 11 60

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/fr/event/eric-cantona-salle-de-lalhambra-17095840/ »}] [{« link »: « mailto:info@opus-one.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:30:00+01:00

DR