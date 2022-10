IBEYI Alhambra, 24 janvier 2023, Genève.

IBEYI Mardi 24 janvier 2023, 19h00 Alhambra

De CHF 54.- à CHF 64.-

Just Because présente : Ibeyi en concert à l’Alhambra le 24 janvier 2023

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204

+41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

IBEYI – Spell 31 – Tour 2023

Depuis le premier album éponyme il y a sept ans, Ibeyi diffuse un message de force avec ses harmonies époustouflantes et ses percussions latines minimalistes.

L’expression artistique d’Ibeyi, à la fois visuelle et sonore, a percé l’air du temps culturel et est devenue l’un des sons les plus originaux de notre époque.

En tant que duo en constante évolution, elles n’ont pas peur d’être à la fois, dans leur diversité, des filles, des sœurs, des icônes, des philosophes, des compositrices, des chanteuses, des déesses de la mode et des prophètes. Il n’est donc pas surprenant que « Spell 31 » nous parle comme une prophétie.

Leurs précédents albums étaient des portails. Ibeyi y traitait du deuil, de la consternation, de la famille et de l’amour. Ash, leur deuxième album, abordait les réalités de la race et du genre, et intégrait les traditions d’Afrique de l’Ouest et de Yoruba.

Il s’est penché sur la politique.

« Spell 31 » embrasse tout cela. C’est une ancre quand nous nous sentons le plus démunis et sans but.

Alors que le monde souffre toujours des conséquences d’une pandémie, du racisme, de l’angoisse existentielle liée au climat et d’une dégradation morale accélérée par des structures démocratiques en ruine, Spell 31 d’Ibeyi est un antidote à l’apathie dans un monde divisé. Les harmonies éthérées d’Ibeyi se fondent dans le gospel, les percussions, les basses puissantes et les sons électroniques néo-soul.

L’album est un appel à l’action : Il n’est pas trop tard pour être la personne que tu as toujours voulu être. « Spell 31 » est un état d’esprit qui nous rappelle que le sens de la vie ne peut être atteint que par la magie de la vie.

Informations : info@justbecause.ch

Ouverture de la billetterie : vendredi 16 septembre 2022 à 10h.

Billets:

Cat. 1 CHF 54.- debout / Cat. 2 CHF 64.- assis / Cat. 3 CHF 59.- assis TICKET LINK: https://www.seetickets.com/ch/event/ibeyi-fr-/alhambra/2415925

0900 325 325 (CHF 1.19/min. depuis un poste fixe)



